Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

10 pontos em 12
Opinião

Os responsáveis pela sequência positiva do Inter

Pode-se dizer que a atuação contra o Corinthians foi madura. A defesa foi sólida e houve controle do jogo

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