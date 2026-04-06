Os responsáveis pela sequência positiva do Inter

Time está mais organizado e consciente. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians confirma uma virada importante. Não é um time brilhante, mas virou confiável e seguro defensivamente.

Paulo Pezzolano ajustou a equipe. Deixou de lado a ideia mais aberta e apostou em um modelo mais seguro. Linha de cinco, marcação forte, menos espaços. Um Inter mais organizado e consciente do que pode entregar.

E os resultados estão aí. Três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. Poderia ser uma sequência perfeita, não fosse o detalhe de um gol entregue contra o São Paulo. Ainda assim, é um recorte que mostra evolução real.

A atuação contra o Corinthians foi madura. Defesa sólida, poucas concessões e controle do jogo dentro da proposta. O Inter não se expôs e não se desorganizou. Soube aproveitar a oportunidade quando ela apareceu.

Claro que ainda falta mais na frente. O time cria pouco, depende de momentos, mas agora existem duas coisas que antes inexistiam: confiança e segurança. Temos, ao menos, um caminho.

Existem responsáveis por isso. Villagra se firmou como peça-chave, dando equilíbrio ao meio. A defesa, mais protegida, respondeu. Pezzolano merece crédito por entender o momento e ajustar o time sem teimosia.

Agora o desafio é dar o próximo passo. Com mais tempo de trabalho, dá para evoluir ofensivamente sem perder a consistência que foi construída.