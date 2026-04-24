O que falta para o Inter comprar volante argentino que vive grande fase

Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Rodrigo Villagra deve ser comprado pelo Inter no final do ano. Existe uma cláusula em seu contrato que obriga o Colorado a comprar o jogador, caso ele em mais de 60% das partidas desde que chegou ao clube.

Villagra ainda não bateu a meta, mas está muito perto, já que esteve presente em 13 das 20 partidas, o que dá 65%.

A conta é simples. Restam mais 26 rodadas do Brasileirão. Supondo que o Inter chegue até as quartas de final da Copa do Brasil, seriam pelo menos mais cinco partidas. Para cumprir a meta neste cenário, Villagra precisaria entrar em campo 18 vezes, um pouco mais da metade dos jogos. Ele vai jogar.

Ou seja, o Inter vai ter que comprar e aí entra o ponto principal: tem que comprar mesmo.

Destaque do time

Villagra está jogando muita bola. É um volante confiável, regular, que veste a camisa 5 como o Inter precisa. Hoje, está à altura do clube, algo que outros não conseguiram recentemente.

O problema não é técnico, mas sim financeiro. São US$ 4,6 milhões que o clube precisará bancar. Agora, o Inter não tem esse dinheiro.

Então, quem pode ser vendido para o negócio acontecer? Thiago Maia é o principal ativo, mas não entrega o que vale. Quem paga o que o Inter investiu? Ninguém. Tem também Alan Rodríguez, outro investimento alto. O clube gastou pesado nesses nomes.

Agora vai precisar recuperar. Não tem mágica. Vai ter que vender, porque deixar passar um jogador como o Villagra hoje é um erro que o Inter não pode cometer.