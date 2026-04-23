O melhor atacante do Inter não é atacante

Bernabei marcou o gol da vitória sobre o Athletic-MG. Ricardo Duarte / SC Internacional

Um jogador que já foi contestado, que já teve a saída pedida, hoje é quem mais ameaça.

Bernabei joga como lateral, mas atua quase como ponta e, hoje, é quem mais produz.

O ataque do Inter tem Alan Patrick, camisa 10, tem Alerrandro, contratado há pouco, tem Borré que veio a peso de ouro, tem Vitinho que renovou agora. Mesmo assim, com todos esses jogadores que são pagos para decidir lá na frente, o mais perigoso é o lateral.