Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

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Inter não pode contratar um “problema”

Arboleda já não é mais o mesmo. Perdeu espaço na seleção do Equador, não tem a mesma potência e é visto como instável

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