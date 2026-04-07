Inter não pode contratar um “problema”

Arboleda está de saída do São Paulo. Rubens Chiri / Divulgação/São Paulo

A informação do jornalista argentino Juan Pablo Mendes, do Olé, é de que Arboleda pode ser contratado pelo Inter depois que se desvincular do São Paulo.

Entretanto, o jogador ainda está no Equador e as informações que chegam de São Paulo são de intermináveis problemas extracampo. Isso precisa ser levado a sério antes de qualquer euforia.

Arboleda já não é mais o mesmo. Perdeu espaço na seleção do Equador para Félix Torres, não tem a mesma potência física e é visto como um jogador instável. Internamente, existem questões de comportamento, de ambiente e até financeiras que pesam contra.

E aí entra o ponto central. O Inter não está em posição de escolher muito. A situação financeira é apertada. O clube hoje não consegue fazer investimentos simples no mercado. Então, um jogador de nível Série A, sem custo de transferência, naturalmente entra no radar.

E aí surge a possibilidade. Não confirmada, mas plausível dentro da lógica atual. Já que não temos dinheiro para contratar um zagueiro de alto calibre, a direção se volta para um bom jogador que custaria pouco.

Mas a pergunta é simples. Esse é o perfil que o Inter precisa? Um jogador instável, com histórico recente complicado, em um momento em que o time tenta se organizar?

Paulo Pezzolano vem construindo um time mais seguro, mais competitivo, dentro das limitações. Trazer um nome com esse tipo de contexto pode ir na contramão desse processo.

O Inter hoje precisa de segurança. E Arboleda, neste momento, é uma aposta cercada de dúvidas. Sou contra!