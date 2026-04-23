Inter jogou apenas o suficiente para ganhar de um time de série B

Vitória dá a vantagem para o Inter no jogo de volta. Ricardo Duarte / SC Internacional

A vitória por 2 a 1 sobre o Athletic resolve o momento. O Inter ganha de um time de Série B e leva vantagem para o jogo da volta na Copa do Brasil. Cumpre a obrigação, mas para por aí.

O Inter jogou pouco. Especialmente no primeiro tempo. Um time lento, previsível e que, mesmo contra um adversário inferior, não conseguiu se impor como deveria.

E ainda se complicou sozinho. O gol sofrido é uma coleção de erros. Goleiro, zagueiros e lateral-direito. Uma pataquada sem tamanho que não pode acontecer, ainda mais nesse nível de competição.

Dentro disso, se salvou quem mereceu. Bernabei foi o melhor em campo. Seguro, participativo e, principalmente, diferente do restante, decisivo. O restante ficou no mínimo necessário. O Inter fez o que precisava para ganhar e nada além disso.

Foi o necessário. Quem esperava um time deslumbrante, não está vendo o Inter jogar. É um time que não tem talento para um futebol bonito nem contra um time da Série B.

A vantagem existe. A classificação está encaminhada, porque o Inter não vai perder em casa para o Athletic, que é um time muito fraco.

Agora, falta conjunto e coletividade. Isso o Inter ainda vai ter que melhorar e muito. Mas como melhorar esses aspectos sem repetir escalação? Essa equação precisa ser resolvida pelo treinador.