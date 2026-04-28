Alisson embarca no projeto liderado por Tinga que ajudará o Inter

Alisson é campeão da Champions pelo Liverpool. Paul Ellis / AFP

O projeto de modernização do CT Parque Gigante, liderado por Paulo César Tinga, começa a avançar e deve sair do papel em breve.

Na última reunião, realizada nesta segunda-feira (28) no Estádio Beira-Rio, Tinga esteve com empresários colorados que se comprometeram a ajudar financeiramente na iniciativa. A proposta, no entanto, não envolve a participação de um único investidor.

Grão por grão

A ideia é reunir vários colorados para contribuir de forma conjunta, em um modelo descrito como construção "grão por grão", viabilizando as três fases previstas no projeto.

Além de empresários, o movimento também conta com ex-jogadores formados no clube. O primeiro nome confirmado é o goleiro Alisson Becker, atualmente no Liverpool, que aceitou participar e autorizou a divulgação do seu envolvimento.

Copa do Mundo

Um evento está sendo organizado para o mês de junho, no Beira-Rio, e marcará o início da primeira fase do projeto. A data ainda não foi definida. Alisson não deverá estar presente em função de compromissos relacionados à Copa do Mundo, mas faz questão de estar ao lado dos colorados.

As etapas

O plano de modernização está dividido em três etapas: a primeira prevê a criação de um centro de saúde no CT Parque Gigante, no espaço onde funcionava a piscina térmica.

A segunda etapa contempla a construção de um hotel, na área onde ficava a antiga churrascaria. A terceira fase, ainda não detalhada publicamente, envolve a ampliação da estrutura com novos campos e inclusão das categorias de base.

Blairo Maggi

Entre os apoiadores confirmados está Blairo Maggi, que já se reuniu com Tinga. O ex-jogador também buscou apoio institucional, conversando com presidentes recentes do Inter, que contribuíram com indicações de possíveis investidores.