Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Acertos e alívio
Opinião

Vitória do Inter sobre o Santos não foi obra do acaso

Estratégia de Paulo Pezzolano funcionou na Vila Belmiro

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS