Vitória do Inter sobre o Santos não foi obra do acaso

Colorado bateu o Santos por 2 a 1. Ricardo Duarte / SC Internacional

A vitória do Inter contra o Santos passa diretamente pelo trabalho de Paulo Pezzolano, que resolveu arriscar. Preservou peças importantes como Alan Patrick, Bernabei e Gabriel Mercado, mas mais do que isso, mudou a ideia.

Povoou o meio, abriu mão de um articulador e colocou dois homens de área. Pelo lado, Matheus Bahia ficou mais preso, quase não passou do meio, e cumpriu bem a função defensiva. Foi estratégia. E funcionou. O Inter não ganhou “por uma bola”. Teve mérito. Criou, competiu e foi melhor. O empate seria injusto pelo que as duas equipes apresentaram.

E isso dá respaldo ao treinador. Muito criticado durante a semana, Pezzolano ouviu que estava pedindo para ser demitido ao deixar nomes importantes no banco. Mas, dentro do contexto (desgaste físico e falta de opções), montou o time com o que tinha e acertou.

A vitória mostra também alguns ‘novos’ titulares. Bruno Gomes não pode ser reserva de Braian Aguirre. Hoje, isso ficou claro. Atuando na lateral, foi um dos melhores em campo. No meio, Villagra apareceu bem e foi anos luz melhor que Ronaldo. Foi uma noite de acertos, mas, principalmente, de alívio.

O Inter soma três pontos fundamentais, sai da lanterna e começa a vislumbrar um campeonato menos dramático. Ainda não é suficiente, mas já muda o cenário.

Agora, é transformar isso em sequência. Domingo (22), contra a Chapecoense, o Beira-Rio precisa empurrar, porque mais do que a vitória de hoje, o que está em jogo é um Brasileiro mais tranquilo daqui para frente.