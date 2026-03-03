Só um time tem a perder no Gre-Nal de domingo

Grêmio venceu o primeiro clássico por 3 a 0, na Arena. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Hoje, o Campeonato Gaúcho está no colo do Grêmio. E está porque o Inter foi lá na Arena e deixou. Três a zero, difícil de reverter. O Inter “já perdeu” o Gauchão. Mas aspas existem por um motivo.

Se o Inter for ao Beira-Rio e pegar o troféu da mão do Grêmio, será épico e histórico. Virar o 3 a 0 devolverá confiança a um grupo que está sendo duramente criticado após a fraca atuação. Além disso, lavará a alma do torcedor.

E aí o cenário vira. O Inter campeão afunda o Grêmio pela própria ilusão de título antecipado. Para muitos, o Grêmio já é campeão. Alguns tem medo de dizer, mas pensam assim.

Não vamos sofrer domingo? Vamos! Mas já estamos sofrendo e estamos “calejados”. O Inter já é alvo de críticas. Tantas, que sobrará pouco a ser questionado. Todos sabem os problemas do Inter. E logo depois teremos que pensar no Galo, no Brasileirão.