Por que o Inter abriu mão de um evento mundial de negociação de jogadores 

Participação em 2024 resultou, posteriormente, em uma das maiores vendas do Inter. ricardo duarte / Inter,Divulgação

O Inter não participou da edição atual do TransferRoom, realizada na Holanda, encontro que reúne clubes do do mundo todo para negociações, networking e apresentação de jogadores.

A ausência chamou atenção porque o clube costuma marcar presença no evento. Inclusive, participou de uma edição no fim de 2024, que resultou, posteriormente, em uma das maiores vendas da história recente do Inter: a negociação de Gabriel Carvalho com o Al-Qadsiah, por US$ 22 milhões.

A decisão de não enviar representantes nesta edição foi tomada com base em critérios de custo-benefício. O clube optou por reduzir despesas e, neste caso, preferiu não deslocar profissionais até a Europa.

A justificativa é de que o evento ocorre com frequência, entre três e quatro vezes ao ano, permitindo participação alternada entre presencial e formato online.

Outros clubes presentes

Enquanto isso, outros clubes brasileiros, como o Grêmio, estiveram presentes na Holanda para buscar oportunidades de mercado, realizar contatos e avançar em possíveis negociações.

Internamente, a avaliação é de que a ausência não representa uma mudança de estratégia, mas sim uma escolha pontual dentro do cenário financeiro atual. A tendência é de que o Inter volte a participar presencialmente em futuras edições .

Na minha opinião, o Inter deveria marcar presença em todos, e a explicação sobre relação custo-benefício não faz sentido, uma vez que em uma única edição o clube faturou mais de R$ 20 milhões. Que mudem a estratégia nos próximos eventos.