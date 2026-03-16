Os erros de Pezzolano que deixaram o Inter ainda pior

Pezzolano era minha esperança de não piorar o que já é muito ruim. E não está conseguindo. Renan Mattos / Agencia RBS

A atuação contra o Bahia foi uma das piores dos últimos anos. Tirando as goleadas sofridas fora de casa no Campeonato Brasileiro passado, é difícil lembrar de algo tão ruim quanto o que se viu em campo.

Foi uma atuação horrorosa. E muito disso passa pelas escolhas de Paulo Pezzolano.

Como explicar Braian Aguirre titular enquanto Bruno Gomes fica no banco? Aguirre tem enorme dificuldade para dominar uma bola, cruzar ou até marcar. É uma escolha que precisa ser explicada.

Para não tirar Bernabei do time, Pezzolano tirou o jogador da lateral e o colocou praticamente como atacante. O resultado apareceu no momento decisivo: Bernabei teve uma chance clara e finalizou para fora. Não é surpresa. Ele não é atacante, é um lateral. Não tem acabamento.

E há mais um erro que talvez tenha sido ainda mais grave. Quando deslocou Bernabei, Pezzolano mexeu também com o jogador mais perigoso do time: Carbonero. O colombiano foi jogado para a direita, de pé trocado, posição em que raramente rende.