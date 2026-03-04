O zagueiro que o Inter quase contratou

Defensor de 24 anos também atua como lateral-direito. Dinamo Moscou / Divulgação

A janela fechou e o Inter não contratou. A principal carência segue sendo a zaga, setor que a direção pretendia reforçar com pelo menos dois novos nomes.

O clube buscou alternativas no mercado europeu, mas esbarrou em valores considerados fora da realidade: alto custo para transferência e salários elevados. Mesmo atletas fora da primeira prateleira tiveram custo considerado alto pelo Inter.

O zagueiro que esteve mais próximo de desembarcar no Aeroporto Salgado Filho foi Nicolás Marichal, do Dínamo Moscou. A operação giraria na casa dos 6 milhões de euros, por três anos, mas o negócio travou na reta final.

O defensor de 24 anos também atua como lateral-direito. Por mais que Paulo Pezzolano tenha avalizado o nome, a direção colorada entendeu que a compra seria muito arriscada para o clube.

Mercado nacional

Com a janela de fora do país, encerrada, o Inter passa a depender de oportunidades no mercado interno.

O elenco segue praticamente o mesmo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Um dos nomes observados é Dantas, do Grêmio Novorizontino, avaliado em 2,5 milhões de euros.

Minha preocupação, neste momento, está menos no discurso externo e mais na capacidade de reforçar um setor reconhecidamente carente para a disputa das competições nacionais.