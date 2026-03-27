Inter trabalha para anunciar um zagueiro até o final do dia 

Zagueiro João Marcelo interessa ao Inter. Staff Images / Cruzeiro/Divulgação

O Inter efetuou o pagamento da dívida junto ao FC Krasnodar e regularizou a situação que gerou o transfer ban aplicado pela Fifa.

A informação é de que o clube russo deve comunicar a quitação do débito à entidade nas próximas horas. A partir dessa confirmação, a tendência é de que a Fifa retire a punição, liberando o Inter para voltar a registrar jogadores.

Com isso, o clube gaúcho passa a ter até as 23h59 desta sexta-feira (27) para oficializar a contratação de reforços dentro da janela vigente.

Internamente, há uma negociação em andamento por um zagueiro, tratada como prioridade neste momento. A direção trabalha para acelerar o processo e tentar concluir o negócio ainda dentro do prazo, aproveitando a liberação iminente no sistema de registros internacionais.