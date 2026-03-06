Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Gauchão
Opinião

Inter pode não ganhar o Gauchão, mas pode conquistar algo importante domingo

Neste momento, também é preciso olhar para algo maior: a consolidação de uma ideia de jogo

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS