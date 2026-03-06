Inter pode não ganhar o Gauchão, mas pode conquistar algo importante domingo

O torcedor do Inter quer taça, mas futebol também é processo. Jeff Botega / Agencia RBS

O título do Campeonato Gaúcho é importante e sempre será, mas neste momento, também é preciso olhar para algo maior: a consolidação de uma ideia de jogo.

Paulo Pezzolano levou o Inter até o Gre-Nal da Arena com um estilo que agradava, um time agressivo e que criava oportunidades. Por isso a mudança no clássico chamou atenção. Para mim, ali esteve o principal erro.

Mesmo assim, o jogo de domingo ainda pode deixar sinais importantes. Imagine o Inter vencendo por 2 a 0. Não leva o título, mas mostra evolução, organização e um time forte no Beira-Rio. Isso também conta.

Eu sei que pode parecer pouco para a grandeza do clube. O torcedor quer taça, mas futebol também é processo. Se o time voltar a criar muitas chances e mostrar um caminho, já será um indicativo de trabalho.

Com o Beira-Rio lotado, pressão não vai faltar. E é possível imaginar um Inter criando o suficiente para buscar o placar.

Do outro lado, dificilmente o Grêmio vai sair para jogar. A tendência é se fechar e esperar.

Entre torcedores gremistas, o clima já é de comemoração antecipada. Mas para quem conhece a força do Beira-Rio, nada está decidido.