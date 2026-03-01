Inter pegou o troféu e deixou no colo do Grêmio

Domingo, às 18h, no Beira-Rio, é dia de resposta. Jeff Botega / Agencia RBS

Não terminou o campeonato e dá para reverter, mas o que esses jogadores do Inter fizeram na Arena foi pegar a taça e deixar no colo do Grêmio. Simples assim. E isso não pode passar como se fosse apenas mais uma derrota.

Até o 11 contra 11 estava 0 a 0. Jogo vivo, clássico aberto. Depois, o time se perdeu. Ouviu olé. Viu jogador do Grêmio fazendo gracinha no 3 a 0. E a torcida do Inter não parou um minuto.

Cabe, agora, a eles responderem. Aos jogadores, principalmente. E ao Paulo Pezzolano também, que errou na estratégia e errou nas substituições.

Domingo, às 18h, no Beira-Rio, é dia de resposta. Esse grupo precisa respeitar a camisa do Internacional e jogar futebol.

Não terminou! Temos um encontro com o time e queremos uma resposta ao que vimos hoje na Arena.