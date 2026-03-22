É jogo para o Inter sair do Z-4

Definição de Pezzolano para a escalação será fundamental. JOTA ERRE / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Internacional entra em campo com um objetivo simples e urgente: vencer a Chapecoense e deixar a zona de rebaixamento. Não é sobre desempenho e nem sobre evolução, é sobre pontuar e respirar. Com uma simples vitória, o time chega a oito pontos e sai do Z-4. É pouco para a grandeza do clube, mas é a realidade. Ignorar isso só piora o cenário.

A data Fifa está aí. Serão 10 dias de trabalho, mas com desfalques na sequência contra o São Paulo. Ou seja, o momento de ganhar é agora, em casa, contra um adversário que tende a se defender e entregar a bola.

E aí entra a decisão de Paulo Pezzolano. Contra o Santos, ele apostou em um time mais físico e funcionou em partes. O Inter competiu, criou, mas não vencia o jogo até as mudanças. Quem decidiu foi Carbonero, saindo do banco.

Não faz sentido deixar o colombiano fora agora. Contra a Chapecoense, o jogo pede drible, infiltração, criatividade. Pede também por Alan Patrick, que mesmo sem viver grande fase, é o organizador, o capitão, o cara que precisa assumir esse tipo de partida.

Leia Mais Análise de vídeo e conversa no hotel: como nasceu o novo Inter de Pezzolano

A tendência é um time mais técnico. Menos força, mais jogo, só que tem um detalhe: confiar em escalação hoje é exercício de risco. Pezzolano já mostrou que gira o elenco, mexe, surpreende, busca o melhor físico e técnico conforme o jogo.

O que dá para cravar é o contexto. O Inter precisa ganhar e não importa como, porque sair da zona agora significa trabalhar com menos pressão, reorganizar ideias e preparar o que vem pela frente.

Perder ou tropeçar, aí sim, muda tudo e complica de novo.