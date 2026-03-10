As mudanças que Pezzolano precisa fazer no Inter

Pezzolano precisa ter coragem e mexer no time. Duda Fortes / Agencia RBS

A arbitragem foi pesada e os erros beneficiaram o Grêmio no último domingo (8). Todo mundo viu. Mas não dá para voltar no tempo. O Inter precisa olhar para frente.

O Campeonato Brasileiro começou e a situação preocupa. São dois pontos em 12 possíveis e uma sequência dura pela frente, com Atlético-MG e Bahia. E há problemas que estão saltando aos olhos.

O Inter toma gol em praticamente todos os jogos. São erros individuais, mas também questões de ajuste. A bola aérea defensiva virou um problema claro. Nas finais do Gauchão foram dois gols de escanteio.

Isso precisa ser corrigido imediatamente. Pezzolano precisa ter coragem e mexer no time. Por isso, duas mudanças se impõem.

A primeira é no meio-campo: sai Ronaldo e entra Villagra. O argentino foi contratado para ser o volante titular e precisa assumir essa posição.

A segunda é no ataque. Rafael Borré fez gols na temporada, mas falhou em momentos decisivos e deixou passar chances claras nos Gre-Nais. É hora de dar chance a Alerrandro.

Paulo Pezzolano tem mérito no trabalho, mas chegou o momento de mexer. O Brasileirão não permite esperar para corrigir erros que já estão claros.