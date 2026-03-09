A mudança de postura do VAR que alterou o rumo da final, mas que não esconde os problemas do Inter

Rafael Klein desmarcou pênalti que havia assinalado em campo após revisão no VAR. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A atitude da torcida do Inter no Beira-Rio foi talvez a mais impressionante da noite. Diante do que aconteceu em campo, não houve invasão, não houve confusão. Houve aplausos.

Aplausos irônicos. De quem sabe exatamente o que viu. A arbitragem de Rafael Klein marcou a final. O lance do pênalti anulado mudou completamente o rumo do jogo. O árbitro estava em cima da jogada, marcou a penalidade, mas acabou voltando atrás depois da intervenção do VAR, algo que praticamente não havia acontecido durante o campeonato.

Ali, a decisão ficou marcada. Até aquele momento o Inter era melhor que o Grêmio. Tinha criado chances claras no primeiro tempo, com oportunidades de Carbonero, de Rafael Borré e também em bola aérea. O time pressionava e vivia seu melhor momento no jogo.

Depois da decisão da arbitragem, o ambiente mudou completamente. O jogo ficou picotado, perdeu ritmo e acabou decidido em um escanteio, justamente em um problema que o torcedor colorado conhece bem: a fragilidade defensiva.

Mesmo assim, não dá para colocar tudo apenas na arbitragem.

O Inter precisa olhar para si. Um clube da grandeza do Internacional não pode, em 10 anos, conquistar apenas um Campeonato Gaúcho. Esse recorte histórico precisa ser discutido.

O time mostrou coisas positivas dentro de campo, mas também deixou claras algumas fragilidades, principalmente no sistema defensivo. Agora o campeonato acabou. O foco passa a ser o Campeonato Brasileiro.

E o Inter precisa dar respostas rápidas, porque a temporada está apenas começando.