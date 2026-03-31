A melhor opção para substituir Vitinho contra o São Paulo

Allex é o jogador ideal para substituir Vitinho. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Com a suspensão de Vitinho, Pezzolano deveria olhar para a qualidade, além da capacidade de marcação dos jogadores que surgem como opções.

A ideia é manter a estrutura defensiva, com Bruno Gomes, Mercado e Juninho formando a linha de três, além de Matheus Bahia pelo lado esquerdo. A vaga em aberto é a deixada por Vitinho, que está suspenso.

Entre as opções analisadas, Allex aparece como o jogador mais completo para a função. O jovem se destaca pelo vigor físico, intensidade e capacidade de recomposição, além de ter qualidade com a bola nos pés. Tem bom passe, consegue prender a bola e já atuou até pelo lado esquerdo, o que amplia sua versatilidade.

Mais alternativas

Outras alternativas são consideradas, mas com limitações mais claras. Alan Rodríguez oferece intensidade, porém não mostrou qualidade consistente com a bola. Bruno Henrique pode ser mantido, com Paulinho aberto pelo lado, dando mais controle ao meio. Há, ainda, a possibilidade de entrada de Thiago Maia por dentro, com Paulinho ocupando o corredor.

Aguirre também é opção, mas não deveria, devido a dificuldade técnica e baixa eficiência nas ações ofensivas.

Dentro desse cenário, Allex desponta como a escolha mais equilibrada para preencher a lacuna imediata, reunindo intensidade e qualidade, características buscadas pela comissão técnica para a função.