Vaguinha

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Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Resposta ao CCD
Opinião

Quem ganhou o Gauchão antes da final?

Pezzolano não entregou reverência e sim estratégia

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