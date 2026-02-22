Quem ganhou o Gauchão antes da final?

"Este campeonato tem um favorito, o Grêmio", disse Pezzolano após a goleada do Inter sobre o Ypiranga. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois do 4 a 0 sobre o Ypiranga , somando 7 a 0 no confronto, o Inter chegou à final do Campeonato Gaúcho com autoridade, campanha sólida e time organizado. Ideias claras de Paulo Pezzolano. Nesse contexto, o técnico foi perguntado sobre favoritismo ao título.

A resposta foi objetiva: favorito é o Grêmio , pelo investimento e pelo que fez. Se o Juventude passar, vira o favorito por ter eliminado o Grêmio.

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Na manhã deste domingo (22), antes mesmo de saber se seu time estará na final do regional, meu amigo César Cidade Dias publicou uma coluna afirmando que o Grêmio ganhou o Gauchão antes mesmo de decidir . Disse que às vezes não é preciso vencer, que o respeito dos adversários já confirma a grandeza.

Aqui está o ponto. Pezzolano não entregou reverência e sim estratégia. Tirou o peso do próprio grupo e antecipou o discurso que poderia vir do outro lado. CCD sabe disso, mas preferiu assumir a arrogância, desta vez.

CCD comprou o favoritismo. Assumiu que o reconhecimento basta, mas dentro de campo não existe título por aclamação. Existe desempenho e confronto direto. E nisso, a superioridade do Inter é indiscutível. Temos mais vitórias em Gre-Nais e mais títulos gaúchos.