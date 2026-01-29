Inter não aprendeu nada com o susto que levou no ano passado

Colorado estreou com derrota no Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter estreou no Brasileirão com um time pior do que aquele que quase caiu no ano passado. E isso, por si só, já é um absurdo.

Um clube que escapou por pouco da Série B não pode, um mês e meio depois, se apresentar mais fraco. Mas foi exatamente isso que aconteceu.

A escalação é de chorar. Victor Gabriel, Tabata, Bruno Henrique, Ronaldo não podem mais ser solução. Só que estão no grupo. E, em um campeonato longo, jogador ruim no elenco, mais cedo ou mais tarde, joga. Quando joga, o resultado aparece: derrota.

Além disso, a estratégia foi errada. Esticaram a corda no Gauchão, no Gre-Nal, contra o Inter de Santa Maria, e começaram o Brasileiro preservando, enfraquecendo o time justamente no jogo que era para ganhar. Esse jogo era Copa do Mundo. Contra Flamengo e Palmeiras, a realidade é outra.

Apesar da derrota, o jogo definiu algumas situações. Villagra mostrou, em poucos minutos, que é titular. Borré foi bem. Carbonero deu outra cara. Mas é preciso qualificar imediatamente esse grupo.