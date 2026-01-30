Inter avança para contratar centroavante do CSKA

A negociação entre Inter e CSKA por Alerrandro teve avanço nas últimas horas. O negócio, que estava travado, voltou a andar — segundo a mesma fonte que anteriormente indicava que as tratativas haviam parado.
O jogador quer jogar mais e já manifestou seu desejo de defender Inter. O CSKA aguardava propostas do mercado europeu, algo que não aconteceu, o que abriu espaço para a retomada das conversas.
Não é simples. Não é como Villagra, que já não interessava mais aos russos. O CSKA fez um investimento alto no centroavante e quer recuperar parte do valor.
Agora, as partes discutem os moldes do negócio, que pode envolver empréstimo com opção de compra. O Inter trabalha para acelerar o processo e tenta avançar nos ajustes finais para viabilizar a chegada de Alerrandro o mais rápido possível