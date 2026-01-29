Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Responsabilidades
Opinião

Derrota do Inter contra o Athletico-PR isenta Pezzolano 

O erro é de quem ainda não entendeu que o Campeonato Brasileiro é prioridade absoluta

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS