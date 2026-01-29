Derrota do Inter contra o Athletico-PR isenta Pezzolano 

Inter de Pezzolano perdeu para o Athletico-PR. Renan Mattos / Agencia RBS

Eu já sei na primeira rodada que o Inter vai brigar para não cair se usarmos os insuficientes Victor Gabriel, Ronaldo, Tabata, Bruno Henrique… O estranho é que dentro do clube não saibam.

Aí o torcedor colorado pode dizer: “ah, a estratégia foi errada, tinha de repetir o time do Gre-Nal”. Não foi opção do Pezzolano preservar jogadores. Foi necessidade física. Mercado, Paulinho, Carbonero não tinham condições de jogar 90 minutos. Isso não é escolha tática, é limite físico.

Não existe milagre. Esticou a corda no clássico, paga a conta no jogo seguinte. Isso é fisiologia, não é opinião.

O erro é estratégico. O erro é de gestão. O erro é de quem ainda não entendeu que o Campeonato Brasileiro é prioridade absoluta. Perder Gauchão passa. Cair pra Série B fica marcado na história.

Com esse elenco, sem reforços, o Inter briga lá embaixo. Isso já ficou claro. E se continuarem queimando treinador para esconder a incompetência de quem monta o grupo, o roteiro é velho: técnico cai, outro vem, e o terminamos o ano com um “tapa-buraco”.