A vantagem que o Inter tem nesse Brasileirão 

É um fato que o Gre-Nal mudou o ambiente. Deu moral, confiança e já criou expectativa na torcida para o Brasileirão. A única coisa que não pode mudar é o foco. O objetivo do Inter segue sendo o mesmo: 45 pontos o mais rápido possível. Primeiro sobreviver. Depois, se sobrar fôlego, pensar em algo maior.

E o Inter tem uma vantagem.

O Brasileirão é dividido em blocos. Lá em cima, estão os times que investiram pesado e vão brigar pelo título: Flamengo, Palmeiras e agora o Cruzeiro. Logo depois vem o bloco que deve disputar vaga direta na Libertadores: Atlético-MG, Bahia e Fluminense.

Depois disso, começa o campeonato de verdade: todo mundo junto, e o Inter está nesse grupo. Times que brigam por pré-Libertadores, mas que não podem tirar o olho da parte de baixo da tabela. É ali que o Inter precisa se garantir primeiro.

A vantagem do Inter é clara: não tem Libertadores e nem Sul-Americana. Com elenco curto, isso pesa. Dá pra esticar a corda no Brasileirão, criar uma gordurinha de pontos antes da Copa do Brasil e ganhar fôlego.