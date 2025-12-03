Se faltava combustível ao Inter, a torcida do Grêmio ajudou a levar para Santos 

Gremistas se deleitaram com o possível rebaixamento do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

É absolutamente normal que as “flautas” apareçam neste momento. É isso que alimenta a rivalidade. Mas o tiro pode sair pela culatra. O Inter ainda não está rebaixado, mas para quem agoniza tudo vira vitamina.

A Arena, que agora é do Grêmio, estava em festa. Nas ruas, nas arquibancadas, antes e depois do jogo, os gremistas se deleitaram com o rebaixamento do Inter. Só que esse fato não está consumado.

As fotos dos caixões já chegaram em São Paulo. Ainda não tenho a informação se elas serão usadas. Eu, se fosse dirigente do Inter, estaria providenciando fita adesiva para colar as provocações dos gremistas no vestiário.

Tudo é do jogo! E eu tenho certeza que a flauta vai aumentar caso o Inter seja rebaixado. Eles já caíram três vezes e nós fomos implacáveis. A diferença é que sempre fizemos depois.

Eles já rebaixaram o Inter. Sabemos que é muito difícil, mas dependemos das nossas próprias forças. E, neste momento, qualquer combustível, principalmente vindo do rival, é importante.

Vamos sair dessa! Pra cima, Colorado!