Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Obrigado
Opinião

São Abel salva o Inter

O senhor é um capítulo inteiro da história do clube

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS