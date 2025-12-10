Qual o valor do bicho extra pago pelo Inter aos jogadores para ficar na Série A

Jogadores do Inter receberam premiação por evitar rebaixamento. Duda Fortes / Agencia RBS

A última rodada do Campeonato Brasileiro foi tensa e imprevisível, mas terminou com o Internacional garantindo sua permanência na elite. A vitória sobre o Red Bull Bragantino precisava vir acompanhada de uma combinação de resultados, e tudo aconteceu no limite. O clube evitou o pior, mas não sem antes abrir a carteira.

Horas antes da partida, a direção acertou direitos de imagem atrasados com o elenco, uma pendência que vinha se arrastando há meses. Além disso, foi firmado um prêmio extra caso o objetivo fosse alcançado. A recompensa foi estabelecida em R$ 4 milhões, valor que será dividido entre os jogadores como bônus pela permanência.

Ainda não há detalhes sobre critérios de distribuição nem sobre a forma de pagamento, mas a informação confirma que a mobilização financeira fez parte do pacote que sustentou o Inter nessa reta final dramática. O prêmio não estava atrelado apenas à vitória no Beira-Rio: dependia também dos resultados paralelos, que acabaram favorecendo o clube.