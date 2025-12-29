Possível substituto de Vitão liga para ídolos do Inter

Vitão está de saída do Beira-Rio. Ricardo Duarte / SCI

O Inter já trabalha com a saída do zagueiro Vitão para o Flamengo e encaminha a busca por um substituto. A reposição deve vir do futebol mexicano.

O nome avaliado é o do zagueiro Dória, de 31 anos, que iniciou a carreira no Botafogo, teve passagem pelo São Paulo, atuou no futebol francês e atualmente pertence ao Atlas, do México.

Dória atua pelo lado esquerdo da defesa, é canhoto, tem boa velocidade e bom tempo de bola. Para que a negociação avance, o atleta ainda precisa rescindir contrato com o Atlas e, na sequência, acertar a sua transferência para o clube gaúcho.

Enquanto aguarda a definição da situação contratual, Dória entrou em contato com dois ídolos do Inter, que preservarei os nomes. O objetivo foi buscar informações sobre a realidade do clube e sobre como é morar em Porto Alegre.

De acordo com a apuração, os ex-jogadores passaram referências positivas tanto sobre a cidade quanto sobre o Sport Club Internacional.

Além de Dória, o Inter segue no mercado em busca de mais um zagueiro. O técnico Paulo Pezzolano está no Uruguai e acompanha atentamente os movimentos do clube e as opções disponíveis no futebol sul-americano.

