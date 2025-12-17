Inter vende mais um jovem da base e escancara realidade financeira do clube

O Inter detém 60% dos direitos econômicos de Ricardo Mathias. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter encaminhou, nesta quarta-feira (17), a venda do centroavante Ricardo Mathias. A proposta oficial veio do Al-Ahli, da Arábia Saudita, ex-clube de Roberto Firmino, e gira em torno de US$ 10 milhões. O Inter detém 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os outros 40% pertencem à Ferroviária e ao próprio atleta.

Além dessa negociação, o clube também avança nos trâmites finais da venda do volante Luis Otávio para o Orlando City, dos Estados Unidos. O Inter deve receber US$ 3,2 milhões, valor que pode chegar a US$ 3,5 milhões com o cumprimento de metas previstas em contrato.

Somadas, as duas operações representam pouco mais de R$ 50 milhões. Um montante relevante para o fechamento das contas da temporada de 2025, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube. É dinheiro que entra para aliviar o caixa e dar fôlego à gestão no curto prazo.

Ainda assim, o valor chama atenção pelo contexto. Ricardo Mathias e Luis Otávio são jovens promessas formadas na base, que tiveram pouquíssima minutagem no time profissional. A venda acontece muito mais pela necessidade financeira do que por uma estratégia esportiva consolidada.

O cenário escancara a realidade atual do Inter. Vender cedo virou regra, não escolha. E quando a base passa a ser utilizada como solução emergencial de caixa, o clube paga um preço alto esportivamente, hoje e, principalmente, no futuro.