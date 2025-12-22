Inter precisará vencer o preconceito para ter um time competitivo em 2026

Inter precisa rever planejamento de contratações para 2026. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ao falar sobre possíveis reforços no meu canal do YouTube, citei três nomes do Juventude. Abner, Mandaca e Gabriel Taliari. Jogadores que, dentro do cenário atual do Internacional, são viáveis, alcançáveis e úteis.

Não salvadores da pátria, não são craques. Úteis. E foi aí que apareceu um velho problema do futebol brasileiro, e especialmente do torcedor do Inter: o preconceito.

Se joga no Juventude, no Vitória, no Novorizontino, automaticamente não serve. É uma leitura perigosa e que já custou caro ao Inter. Índio, multicampeão, um dos maiores zagueiros da história do Inter, veio do Juventude. Não veio do Real Madrid, nem do Flamengo. Veio do Juventude porque era bom jogador, simples assim.

É preciso separar as coisas. Não se trata de dizer que Mandaca vai resolver o meio-campo do Inter ou que Abner vai virar o novo capitão da zaga.

Trata-se de entender a realidade financeira do clube. Há uma linha tênue a ser vista. Jogador “com fome”, que busque o contrato da vida aqui no Inter, mas que jogue bola. Jogador dedicado sem qualidade não pode jogar aqui.

Muitos torcedores querem o Michael, do Flamengo, mas esse nome eu posso dizer pra vocês que é inviável. Salário fora da curva, contrato longo, negociação impossível. O Inter não paga nem o Thiago Maia direito e vai bater na porta do Flamengo pedindo Michael? Essa conta não fecha.