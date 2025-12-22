Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Reforços viáveis
Opinião

Inter precisará vencer o preconceito para ter um time competitivo em 2026

Caminho das grandes contratações de "lotar aeroporto" custaram caro, aumentaram a dívida e não resolveram

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS