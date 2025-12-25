Inter e volante destaque do time em 2025 conversam sobre retorno

Fernando (D) em gol contra o Nacional-URU. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um dos destaques do Inter neste ano de 2025 poderá voltar ao clube em 2026. Fernando, que deixou o Beira-Rio em agosto, após lesão no joelho, conversa com dirigentes sobre o retorno.

O volante, de 38 anos, está recuperado da lesão e aprimora a parte física no interior de Goiás. A informação que este colunista recebeu foi que ainda não houve um acerto financeiro para que Fernando jogue o último ano da carreira com a camisa colorada.

Apesar do desencontro de informações sobre a saída, que ocorreu em agosto, de algumas declarações de Fernando no Bola da Vez, da ESPN, a relação com os dirigentes que permaneceram no Inter é muito boa.

No acordo de rescisão, o Inter ficou com a preferência de recontratar Fernando, caso ele decida voltar a jogar.

As conversas devem prosseguir na próxima semana se houver acordo sobre o salário, Fernando poderá voltar ao Inter.

Aqui abro um parágrafo de opinião. Eu quero muito! Fernando ainda tem lenha pra queimar. A experiência e a qualidade de quem pode jogar de volante e zagueiro certamente irão contribuir ao modelo de jogo de Paulo Pezzolano. Será titular? Não sei! Mas em algum momento da temporada contar com um jogador deste nível é essencial.