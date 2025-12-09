Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Mudanças na diretoria
Inter demite diretor executivo André Mazzuco

Dirigente é o segundo a deixar o clube nesta terça-feira (9)

