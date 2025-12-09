Inter demite diretor executivo André Mazzuco

Profissional deixa o Inter após mais de um ano no cargo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

André Mazzuco é mais um nome a deixar a diretoria colorada após o término do Campeonato Brasileiro. No clube desde agosto de 2024, ele atuava como diretor executivo no clube.

Mazzuco foi demitido na noite desta terça-feira (9). O dia também foi marcado pela saída de José Olavo Bisol, ex-vice-presidente de futebol do clube. Ele pediu desligamento do Inter e publicou um comunicado nas redes sociais.

O agora ex-diretor executivo, foi anunciado no ano passado junto de D'Alessandro, diretor esportivo. Antes de chegar ao Inter, Mazzuco trabalhou em clubes como Athletico, Botafogo, Paysandu, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco.

No Cruzmaltino, inclusive, o dirigente trabalhou com Abel Braga, que chegou a dar respaldo a ele quando voltou ao Inter. Contudo, não foi o suficiente para a diretoria mantê-lo no cargo.

Para 2026, a ideia da direção é ter Abel como um nome forte do futebol do clube. As conversas para definir o cargo ainda não tiveram início, mas devem ser resolvidas em breve. Alessandro Barcellos também terá de definir o novo diretor executivo, que irá trabalhar na formação do elenco para 2026.