Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Silêncio no Beira-Rio
Opinião

Eu acredito, mas o Inter não parece acreditar

Ambiente interno demonstra resignação e parece ter jogado a toalha

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS