Como Tite muda a perspectiva do Inter

Tite consegue elevar desempenhos, organizar um grupo instável e devolver competitividade a times. André Ávila / Agencia RBS

Pensar em Tite é pensar grande. O Internacional acerta ao mirar um técnico incontestável, capaz de mudar completamente a expectativa para 2026.

Com ele, o clube deixaria o lugar de desacreditado para voltar a ser tratado como candidato a grandes conquistas. Mesmo com um elenco que exige reformulação quase total, Tite tem histórico, autoridade e método para extrair mais rendimento do que outros treinadores conseguiriam.

Leia Mais Inter ganha concorrente por Tite

A capacidade de potencializar jogadores é um ponto central nessa equação. Tite consegue elevar desempenhos, organizar um grupo instável e devolver competitividade a times que hoje parecem limitados. Por isso, o Inter pensa corretamente ao colocar o nome do treinador no centro do projeto.

A dificuldade de fechar esse acordo é grande, mas o ganho institucional seria imediato: com Tite, o clube voltaria a ser respeitado, mesmo carregando um elenco ainda pouco confiável. É claro que Tite não viria sozinho. A chegada dele implicaria pedidos por reforços e mudanças profundas no grupo.

E aí entra um ponto decisivo: como realizar essas contratações? Caberá a Abel Braga e ao novo diretor executivo fazer uma leitura precisa do mercado, agir com rapidez para liberar jogadores que não entregam desempenho e buscar peças que se encaixem no perfil do novo comandante.

Há, porém, um risco que não pode ser ignorado. Se Tite eleva a expectativa do torcedor e do ambiente interno, a não contratação de um técnico do mesmo peso pode provocar uma perigosa reversão de expectativa. O desafio do Inter, antes do Natal, é claro: não reduzir o pensamento, não improvisar e manter a busca por um nome de igual renome. Pensar grande exige coerência até o fim.