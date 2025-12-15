Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Pensar grande
Opinião

Como Tite muda a perspectiva do Inter

Colorado acerta ao mirar um técnico incontestável

