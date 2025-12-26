Clube da Série A quer contratar Alan Patrick, do Inter

Alan Patrick está no radar do Fluminense. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após receber propostas e sondagens por Vitão, Bernabei e Bruno Gomes, chegou a vez de Alan Patrick ser alvo de um clube do centro do país. O Fluminense, treinado por Zubeldia, tem interesse na contratação do capitão do Inter.

Ainda não houve uma proposta oficial, mas a direção do Flu já procurou André Cury, empresário do jogador, e demonstrou interesse.

Inter e Alan Patrick encaminharam a renovação do contrato atual, que vai até 31/12/2026, por mais dois anos. Entretanto, a direção ainda não oficializou o novo vínculo.