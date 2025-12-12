Abel Braga fica e já começa a trabalhar na reestruturação do departamento de futebol

Abel terá autonomia na escolha do novo técnico e dos membros do departamento de futebol. Duda Fortes / Agencia RBS

Abel Braga e Alessandro Barcellos conversaram durante algumas horas. Na pauta, as saídas de D’Alessandro e André Mazzuco, dois homens de confiança de Abel, que não concordou com a demissão do executivo e se surpreendeu com a saída do homem responsável pelo seu retorno ao Inter.

Arestas aparadas, Abel revelou o desejo de seguir no Inter. Para isso, recebeu a garantia de que terá autonomia nas escolhas dos nomes dos novos integrantes do departamento de futebol e da comissão técnica.

A informação que recebi na quinta-feira (11) à noite dá conta de que Abelão já trabalha como dirigente do Inter e que o anúncio oficial está próximo.

O diretor executivo preferido para ocupar a vaga de André Mazzuco é Fabinho, campeão da Libertadores e do Mundo em 2006, com Abel de técnico na época. Fabinho está no Corinthians e deve ser anunciado após a Copa do Brasil.

A busca pelo novo técnico também já começou. Abel será personagem importante na contratação do treinador e precisará usar a sua credibilidade para trazer um nome que conte com a aprovação da torcida.