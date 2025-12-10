A posição de Abel Braga sobre as mudanças no departamento de futebol do Inter

Abel aguarda posicionamento oficial da direção. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Abel Braga foi surpreendido pela saída de D’Alessandro do cargo de gerente esportivo do Inter. O argentino alegou motivos pessoais, encerrando rapidamente a participação na reestruturação do departamento de futebol.

Pouco antes, havia sido confirmada a demissão do executivo André Mazzuco, profissional com quem Abel havia criado boa relação no curto período de convivência. Mais cedo, ainda no meio da tarde, o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol pediu demissão.

Sem as figuras que participaram diretamente da semana em que esteve no Inter e sem D’Alessandro, que lhe fez o convite, Abel se viu repentinamente sem referência dentro do departamento.

Ele está no Rio de Janeiro aguardando um posicionamento oficial da direção para definir se continuará ou não no clube. A ausência de um vice de futebol, somada à necessidade imediata de buscar um novo treinador, aumenta as incertezas sobre a condução do futebol colorado neste momento.

Equipe alinhada

Apesar do cenário instável, Abel ainda considera a possibilidade de permanecer no Inter. Caso opte por seguir, já deixou claro internamente que pretende indicar profissionais de sua confiança para recompor o departamento e também para a comissão técnica. A avaliação é de que somente com uma equipe alinhada será possível dar sequência ao trabalho iniciado.

As próximas horas no Beira-Rio devem ser decisivas. O clube precisa reorganizar rapidamente a estrutura do futebol, definir nomes e restabelecer uma direção clara para a temporada. A expectativa é de forte movimentação nos bastidores até que todo o quadro seja definido.