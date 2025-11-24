Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Decisão
Opinião

Só duas pessoas podem tirar a vitória do Inter contra o Santos

Jogo ocorre nesta segunda-feira (24), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS