Só duas pessoas podem tirar a vitória do Inter contra o Santos

Emiliano e Ramón Díaz precisam começar com Ricardo Mathias em vez de Borré no ataque. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O jogo desta segunda-feira (24) contra o Santos virou uma final. A vitória na última rodada contra o Ceará devolveu fôlego ao clube e recolocou o time fora do alcance imediato da zona de rebaixamento, mas a margem segue mínima.

Em caso de vitória, o Inter abre seis pontos para a zona de rebaixamento, com apenas outros nove pontos para serem disputados. O torcedor entendeu o momento, a importância desse jogo, compareceu ao treino aberto e deve lotar o Beira-Rio.

Ricardo Mathias ou Borré?

Só que antes de uma decisão, definições precisam ser feitas e elas não podem ser equivocadas. Uma delas me causa estranheza.

Ricardo Mathias, personagem da vitória passada, símbolo de personalidade, que chamou a responsabilidade quando mais precisava e peça mais determinante de uma vitória tão suada, deve voltar ao banco para que Rafael Borré continue como titular.

A decisão, se confirmada, abre discussão, porque vai na contramão do momento da equipe. Em um jogo decisivo, costuma jogar quem vive a melhor fase, não quem tem o maior nome. Eu só penso na vitória, mas se perder, já temos os responsáveis: Ramón e Emiliano.

Pensamento positivo

O Inter precisa dar sequência ao que funcionou. Precisa manter competitividade, intensidade e, principalmente, jogadores que entregaram soluções recentes. Isso é minimizar erros. E se eles estão abrindo margem para erros, só eles poderão responder em caso de fracasso.