Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Time entregue
Opinião

O trabalho para rebaixar o Inter é muito forte

Tudo o que se tentou construir nos últimos dias, toda a força que veio das arquibancadas, dos treinos abertos, dos quase 40 mil torcedores que acreditaram, se desfez em 90 minutos de caos

