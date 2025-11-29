O trabalho para rebaixar o Inter é muito forte





Inter levou 5 a 1 do Vasco. Renan Mattos / Agencia RBS

Eu não vou jogar a toalha. Podem me chamar de louco, mas enquanto houver um pingo de esperança, eu vou acreditar na camisa do Internacional. Não nos dirigentes, não nos treinadores, não no departamento de futebol. Eu acredito apenas na camisa, ela ainda é maior do que tudo isso.

Fato é que, hoje, o Internacional viveu mais um capítulo de uma história que está sendo escrita com incompetência, soberba e absoluta falta de respeito ao torcedor.

Levar 5 a 1 do Vasco, no jogo que deveria simbolizar uma mobilização para escapar da zona de rebaixamento, não é apenas uma derrota, é um atestado de fracasso de uma gestão que parece trabalhar todos os dias para empurrar o clube rumo ao segundo rebaixamento de sua história.

Tudo o que se tentou construir nos últimos dias, toda a força que veio das arquibancadas, dos treinos abertos, dos quase 40 mil torcedores que acreditaram, se desfez em 90 minutos de caos. Não existe mais ambiente para a permanência de Ramon Díaz e Emiliano Díaz, não existe direção e não existe rumo. O clube está totalmente à deriva.

O apito final expôs isso com uma nitidez dolorosa. O time disperso, abatido, espalhado pelo gramado. Vitinho indo embora rapidamente. Ramón e Emiliano deixando o campo antes de qualquer palavra aos jogadores. E, no meio do desalento, Alan Patrick e Mercado tentaram reunir o grupo, enquanto meia dúzia de torcedores permanecia no estádio ouvindo a torcida do Vasco cantar que o Inter vai jogar a Série B. A humilhação é completa.

Como jornalista, existe um limite ético e profissional. Nem tudo o que se sente pode ser colocado aqui. Mas dentro do que é possível dizer, repito: além da incompetência, houve arrogância e soberba.

A realidade precisa ser dita, não há uma fagulha de remobilização que permita acreditar em virada nos jogos contra São Paulo e Bragantino. Pelo histórico, pela postura, pela falta de comando, o que se avizinha é mais uma derrota e um final melancólico para uma gestão que está diminuindo o clube a cada semana.

Medidas precisam ser tomadas de forma imediata. A demissão de Ramon Dias e Emiliano Dias, descartada após o jogo, deveria ser a primeira delas. Ainda que não haja um plano claro de quem assumir, é impossível continuar com uma comissão técnica que, em tão pouco tempo, fez tanto mal ao Internacional.

Contaminados pelo ambiente da diretoria, agiram com prepotência, ignoraram as fragilidades do elenco e mostraram uma incapacidade assustadora de fazer o time competir.

Carbonero, apesar de ter sido importante, desrespeitou o clube ao acumular três suspensões na reta final. Precisa ser desligado imediatamente, que o Inter comunique isso amanhã e vire a página.