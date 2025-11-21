O Inter ganhou e nada mais importa

Expulsão de Vina, nos primeiros minutos, mudou a cara do jogo. BAGGIO RODRIGUES / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Hoje, a camisa colorada esteve em campo e ganhou o jogo. Como? Eu não sei. Talvez pela força do celeiro, de um menino que decidiu ser o personagem no dia em que as referências desapareceram. Ricardo Mathias foi o nome da noite, o símbolo de tudo aquilo que esta camisa ainda tem de mais verdadeiro.

Se as referências não tiveram capacidade para resolver o jogo, mesmo com um jogador a mais, Ricardo Mathias teve a personalidade que eu quero ver em cada jogador que veste vermelho.

Ao invés de afundar por causa de um gol contra, ele se levantou. Ao invés de sentir o peso de 40 mil vozes tensas, ele foi lá e fez uma baita jogada, construiu o gol salvador, o gol que está tirando o Internacional da segunda divisão. A força da base. A força de um menino que sai do celeiro e resolve o que ninguém mais conseguia resolver.

Num dia em que o treinador não encontrou soluções, num dia em que as lideranças afundaram de novo, foi um garoto quem puxou o Inter para cima, só que isso tudo, agora, vira rodapé e talvez nem entre para a história.

O que vale são os três pontos. Os três pontos conquistados pela camisa que calou 40 mil torcedores apreensivos e colocou o Ceará no seu lugar. Os três pontos que reacendem algo que parecia apagado: esperança.

O jogo contra o Santos não começa às 21h de segunda-feira. Começa sábado, às 11h, quando o Beira-Rio abrirá as portas para a torcida. Estarei lá com meu filho Théo.

Vamos todos! Todos pela camisa!