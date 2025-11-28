Mais um “jogo do ano” para o Inter

Inter precisa responder em campo contra o Vasco nesta sexta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter entra em campo no Rio de Janeiro para, infelizmente, o jogo mais importante da temporada. Já leu isso, né? É a realidade de quem não consegue sair do buraco.

A vitória encaminha a permanência na Primeira Divisão e encerra um ciclo de dor que há meses consome o torcedor colorado. Hoje, se vencer, o Inter chega a 44 pontos e praticamente elimina qualquer discussão sobre rebaixamento.

De cara, a preparação que antecede o jogo me traz dúvidas. Ricardo Mathias, decisivo na vitória sobre o Ceará, não apareceu entre as principais alternativas, e a tendência é de que não comece a partida, sinal de que ainda sente uma “moléstia” (algo que foi citado por Emiliano Diaz). É uma ausência que pesa, porque ele tem entregado mais do que Borré.

Possíveis formações

O treino indicou três possibilidades de escalação. Uma com Borré como referência e Vitinho e Carbonero pelos lados. Outra sem Borré, com velocidade no ataque e mais composição no meio. E uma terceira repetindo o time que enfrentou o Santos. Entre elas, a segunda é a mais equilibrada, mas o comando técnico parece inclinado a manter Borré.

Independentemente de quem joga, é a camisa que vai ter que pesar. Não dá pra adiar, o Inter precisa responder agora. Hoje é decisão.

Ah, e sábado, somos todos Mirassol, tá? Eles têm de vencer o Vitória para nos dar um alívio maior. O final de semana mais feliz, com um churrasco para comemorar as conquistas do Inter, que foi prometido pelo presidente Alessandro Barcellos em campanha, finalmente acontecerá, mas para comemorar que não caímos… Hoje pode ser o fim do sofrimento.