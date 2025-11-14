Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Mercado da bola
Opinião

Inter recebe proposta oficial de clube dos EUA por volante

Orlando City, que disputa a MLS, enviou proposta nesta quinta-feira (13) e aguarda resposta da direção colorada

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS