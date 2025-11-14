Inter recebe proposta oficial de clube dos EUA por volante

Orlando City tem interesse no jogador de 18 anos. Ricardo Duarte/Internacional

O interesse do clube norte-americano no volante Luiz Otávio se concretizou. A proposta oficial é de quase 5 milhões de dólares, aproximadamente R$ 26 milhões na cotação atual.

O valor se aproxima da quantia pretendida pela direção colorada, que deve aceitar a proposta.

O Inter detém 70% do passe do jogador, mas há uma cláusula de compra de mais 10% que deve ser exercida pelo clube. Com isso, o Colorado ficaria com aproximadamente 4 milhões de dólares, pouco mais de R$ 21 milhões na cotação atual.

Para atingir a meta orçamentária de 2025, o Inter precisa de mais R$ 45 milhões em vendas de jogadores.