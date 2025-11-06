Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Gestão incompetente
Opinião

Inter pisou na areia movediça 

Derrota para o Vitória foi um vexame e um retrato do que o clube se tornou: inofensivo, mal treinado, sem rumo e sem reação

