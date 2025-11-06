Inter pisou na areia movediça 

Colorado perdeu para o Vitória por 1 a 0, em Salvador. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O placar até parece pequeno, mas o 1 a 0 engana. Poderia ter sido 3 a 0, tranquilo. O Vitória é fraco, tecnicamente limitado, mas nem isso o Inter conseguiu superar.

Ramon Díaz já fez nove jogos e nada melhorou. Piorou. O Inter é uma baderna, uma esculhambação, uma gororoba. O torcedor olha para o campo e não entende o que o técnico pretende fazer. O time não evolui, não compete, não assusta ninguém.

Ramón conseguiu a proeza de piorar o que já era ruim. Se alguém defende a demissão dele, não está cometendo nenhum absurdo.

O Inter tem um pé na areia movediça da zona de rebaixamento. E se colocar o segundo, não sai mais. A areia puxa para baixo, e quem já viveu isso sabe como termina. O torcedor está atordoado, cansado, sem forças e vê um clube desmoronar e uma gestão que parece não enxergar a gravidade do abismo.

Presidente Alessandro Barcellos, o senhor ainda tem a caneta. Use-a. Demita, mude, reaja. Faça alguma coisa, porque o Inter está derretendo diante dos olhos de milhões de colorados. E se nada for feito, o sábado (8) será só mais um capítulo triste, mais uma derrota previsível, mais um passo para o fundo com uma derrota para o Bahia.