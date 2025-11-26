Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Morada dos Quero-Queros
Notícia

Inter atrasa aluguel do CT de Alvorada

Dívida, que já foi negociada, está em atraso e bate a casa dos R$ 3 milhões

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS