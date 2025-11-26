Inter atrasa aluguel do CT de Alvorada

CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O Centro de Treinamentos Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, é a casa das categorias de base do Inter. O local é alugado e a relação entre o clube e o proprietário é a comum entre locador e locatário.

Os atrasos no repasse do valor mensal, que é de R$ 230 mil, começaram a ser mais frequentes na gestão Alessandro Barcelos. Nos últimos anos, após atrasos acumulados, a direção do clube negociou o parcelamento da dívida e se comprometeu a continuar pagando em dia o valor do aluguel mensal.

Até que, nos últimos meses, o Inter deixou de pagar tanto o valor repactuado quanto o mensal. A soma dos valores atrasados, com juros, encargos e correção, ultrapassa a casa dos R$ 3 milhões.

Uma fonte do Inter, que prefere não se identificar, confirma o atraso, mas não os valores. Além disso, garante que o clube já procurou o proprietário do local para fazer uma nova repactuação da dívida existente.

Além de se comprometer a iniciar as obras de um novo centro de treinamentos e não cumprir, a atual gestão não consegue sequer pagar o aluguel do CT improvisado. Essa é só mais uma informação que mancha a credibilidade do S.C. Internacional e envergonha a torcida.