As pessoas que poderiam facilitar a vitória do Inter conseguiram estragar a noite dos colorados

Os Díaz teriam sido demitidos se Mathias não marcasse contra o Ceará. Jeff Botega / Agencia RBS

A previsão estava escrita: se alguém pudesse tirar a vitória do Inter, seriam os próprios técnicos. E foram eles. A escolha por Borré definiu a história do jogo, e não pela presença dele, mas pela ausência de quem realmente resolve. Mathias entrou com pouco tempo.

No jogo anterior, ele salvou a pele da comissão técnica. Ramón Díaz e Emiliano Díaz já teriam sido demitidos se Mathias não marcasse em Fortaleza.

Mesmo assim, ele voltou ao banco para dar lugar a Rafael Santos Borré, que quase dois milhões de reais por mês, e errou três gols feitos.

O clube cumpre, uma a uma, as etapas do manual de rebaixamento. Todas. A instabilidade técnica, a falta de convicção, a incapacidade de leitura, o medo de contrariar amigos, o receio de mexer no que não funciona.

O Inter trabalha fortemente para cair, mas por alguma razão ainda inexplicável, segue fora da zona.

Não é hora de jogar a toalha. O drama continua e a última rodada contra o Bragantino, tudo indica, será decisiva. O Inter faz força para cair, mas talvez, por algum capricho do futebol, ainda consiga escapar. Não sei dizer o que pode salvar.