A cobrança no treino e a consciência daquilo que o Inter não pode mais adiar 

Inter de Ramón Díaz ocupa o 15° lugar na tabela, com 37 pontos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Os adversários estão reagindo e, se os outros reagem, o Inter não pode seguir parado, olhando a água subir. Chegou a hora de reagir também.

O torcedor colorado já entendeu isso e, dentro do vestiário, a ficha começou finalmente a cair. A cobrança mais forte veio de onde tinha que vir, do capitão Alan Patrick. Subiu o tom antes da viagem, cobrou e bateu na mesa. E, pelo que apurei, a resposta veio. No dia seguinte, treino forte, treino bom, treino de gente que entendeu que o buraco está fundo demais para seguir andando em marcha lenta.

Um empate no Ceará também não é tragédia, porque mantém a distância de dois pontos para o Vitória e leva a decisão para o Beira-Rio, onde a torcida vai fazer a diferença. Contra o Santos, na segunda-feira (24), teremos 40 mil no estádio. O torcedor entendeu o momento.

Se o Inter empatar fora e ganhar do Santos em casa, vai a 41 pontos. O objetivo, nesse momento, é um só: não depender da última rodada contra o Bragantino.