Por que os colorados não escutam Alessandro Barcellos

Presidente do Inter realizou entrevista coletiva. Filipe Duarte / Agência RBS

A entrevista do presidente Alessandro Barcelos foi um conjunto vazio. Nenhuma novidade, nenhuma ação, nenhuma reação. Apenas um pedido de socorro de alguém que não reverbera mais entre a torcida.

Para não ser totalmente injusto, o presidente, ao menos deu uma informação sobre os salários: segundo ele, tudo que foi combinado com os atletas está em dia. O detalhe é que o combinado parece ser o atraso. Ou seja, o Inter deve, mas dentro do que foi “acordado”.

Barcellos tentou falar como presidente da instituição, como quem se dirige ao torcedor com o peso do escudo, mas o nome dele e o cargo que ocupa são inseparáveis e é exatamente por isso que nada do que ele diz tem efeito. O torcedor cansou, ninguém mais acredita. Nenhuma palavra do presidente encontra eco, porque o torcedor não quer mais ouvir, ele quer ação!

O que Barcellos deveria ter feito era simples: chamar uma coletiva e agir com demissões no departamento de futebol. Mostrar força, sinalizar mudança, assumir o comando. Só assim haveria alguma chance de resgatar parte da confiança do torcedor.

Porque com essa gestão, esse departamento e esse modelo, o Inter não briga apenas para não cair agora. Já começa a se preparar para brigar de novo em 2026.