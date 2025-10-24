Por que o início do trabalho de Ramon Diaz é bom

Ramón Díaz prepara a equipe para o confronto contra o Fluminense, que será o seu sétimo na casamata colorada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Seis jogos, dois empates, duas vitórias, duas derrotas. Um aproveitamento de 44,44%. Esse é o retrospecto em 30 dias de trabalho da nova comissão técnica do Inter.

Números que, isoladamente, não empolgam, mas também não preocupam. É um trabalho razoável e, convenhamos, dentro do cenário que ela encontrou, talvez até pode ser chamado de bom.

Ramón Díaz estreou com empate fora de casa contra o Juventude, repetiu o placar diante do Corinthians e venceu o Botafogo no Beira-Rio. Naquele momento, cinco pontos em três jogos e uma leve sensação de alívio.

Parecia o início de uma retomada. Só que depois vieram o desastre contra o Mirassol, uma vitória sofrida sobre o Sport e a derrota para o Bahia. O gás inicial foi embora rápido, e a realidade bateu à porta.

Comparando com Roger Machado, a diferença está no contexto. Roger demorou cinco rodadas no ano passado para vencer a primeira, e no sexto jogo perdeu para o Atlético-GO, num dos piores momentos do Inter recente. Ramónn pegou um cenário parecido, mas com um elenco ainda mais limitado, com menos alternativas e mais desconfiança.

O Inter continua fora da zona de rebaixamento, quatro pontos acima, e esse é o dado que mais importa no curto prazo. Ramón Díaz não faz um trabalho brilhante, mas entrega o que pode com o que tem. E, neste momento, isso já é muito. Porque o objetivo, infelizmente, é sobreviver.