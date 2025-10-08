Os números que mostram que o título brasileiro não é impossível para o Inter

O Inter precisa olhar para 2026 com um foco muito claro: o Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que muita gente pensa, dá pra brigar lá pelo título. Os números apresentados pelo site Sofascore mostram isso.
Quando a gente olha o aproveitamento contra os times do G6 neste Brasileirão, o cenário surpreende. O Cruzeiro lidera com 83%, o Flamengo aparece com 52%, o Bahia vem logo atrás com 43%. E sabe quem vem antes do Palmeiras? O Inter.
É possível competir
O Palmeiras tem 23,8% de aproveitamento contra os seis primeiros. O Inter, 29,6%. É pouco? É. Mas prova que é possível competir. Nossa briga não é contra os ditos grandes ou favoritos. O problema está nos times do meio da tabela, contra quem o Inter costuma tropeçar.
O Campeonato Brasileiro não se ganha batendo o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras ou Botafogo. Contra eles, tu troca pontos.
Se ganha sendo consistente contra os médios, contra quem está entre o quinto e o último na tabela. O que mata o Inter é perder pontos onde não pode. É o empate bobo, a derrota improvável, a rodada desperdiçada.
Por isso, o projeto precisa ser um só: montar um time para competir todas as rodadas. O Brasileirão exige regularidade, físico e foco. Por isso, defendo que o Inter tem que priorizar o Nacional, que começa final de janeiro.
Quando houver jogos de Gauchão e Brasileirão na mesma semana, o foco precisa ser no Nacional e não no Regional. O título que não vem desde 1979 tem que voltar a ser obsessão.