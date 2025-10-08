Os números que mostram que o título brasileiro não é impossível para o Inter

Vitão durante treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter precisa olhar para 2026 com um foco muito claro: o Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que muita gente pensa, dá pra brigar lá pelo título. Os números apresentados pelo site Sofascore mostram isso.

Quando a gente olha o aproveitamento contra os times do G6 neste Brasileirão, o cenário surpreende. O Cruzeiro lidera com 83%, o Flamengo aparece com 52%, o Bahia vem logo atrás com 43%. E sabe quem vem antes do Palmeiras? O Inter.

É possível competir

O Palmeiras tem 23,8% de aproveitamento contra os seis primeiros. O Inter, 29,6%. É pouco? É. Mas prova que é possível competir. Nossa briga não é contra os ditos grandes ou favoritos. O problema está nos times do meio da tabela, contra quem o Inter costuma tropeçar.

O Campeonato Brasileiro não se ganha batendo o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras ou Botafogo. Contra eles, tu troca pontos.

Se ganha sendo consistente contra os médios, contra quem está entre o quinto e o último na tabela. O que mata o Inter é perder pontos onde não pode. É o empate bobo, a derrota improvável, a rodada desperdiçada.

Por isso, o projeto precisa ser um só: montar um time para competir todas as rodadas. O Brasileirão exige regularidade, físico e foco. Por isso, defendo que o Inter tem que priorizar o Nacional, que começa final de janeiro.