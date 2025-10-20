Vaguinha

Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Brasileirão
Opinião

O único fator que importou na vitória do Inter sobre o Sport no Beira-Rio

Colorado venceu por 2 a 0, com gols de Borré e Bruno Henrique

Vaguinha

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS