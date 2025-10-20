O único fator que importou na vitória do Inter sobre o Sport no Beira-Rio

Carbonero teve boa atuação. Renan Mattos / Agencia RBS

Vamos pegar o resultado e botar três pontos na tabela. É isso que importa. A vitória por 2 a 0 sobre o Sport vale ouro nesse momento do Inter. São 35 pontos e um passo importante para escapar da parte inferior da tabela. O objetivo, que é permanecer na Série A, está mais próximo.

Claro que o desempenho preocupa, mas o foco precisa estar na tabela. Ramón Díaz acertou nas trocas que fez para começar o jogo. Ivan foi bem no gol.

Bruno Gomes jogou bem como volante, Alan Rodriguez entrou e deu consistência no meio-campo. Foi uma vitória com cara de reconstrução, um resultado para ser valorizado.

Agora é olhar para frente. O próximo desafio é o Bahia, fora de casa, um adversário forte na Fonte Nova. Dá para buscar um empate, e se vencer, será um resultado enorme. O momento é de somar. Pontinho a pontinho, o Inter vai se afastando do perigo.