O Inter não pode esquecer a maior parte da torcida

Com os preços atuais, o Beira-Rio não vai lotar. Não vai encher.

Não esqueçam de quem não é sócio! Quem não tem a carteirinha ou não consegue nenhum sócio, precisa pagar R$ 220 para entrar no próximo jogo do Inter no Beira-Rio.

O problema é que não é só o preço do bilhete. É transporte, estacionamento, comida no estádio. No fim das contas, o torcedor sem associação gasta entre R$400 e R$500 para ir ao jogo. Se leva a família, fácil chegar a R$700. Assim, não vai lotar. Não vai encher.

O ingresso de acompanhante para sócio ajuda, mas não resolve. O não sócio, esmagadora maioria, se não tem um amigo sócio, fica fora pelo preço.

O Inter esqueceu que é o clube do povo? Não é discurso populista. Entendo as promoções como válidas, mas na prática não atinge o objetivo que é deixar o Beira-Rio com atmosfera de pressão para o Botafogo.