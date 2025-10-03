Vaguinha

Jornalista esportivo há 22 anos, com passagem por diversos veículos pelo Brasil, e colorado desde que nasceu. Comentarista esportivo da Rádio Gaúcha e colunista de GZH e Zero Hora.

Clube do povo?
Opinião

O Inter não pode esquecer a maior parte da torcida

Quem não tem a carteirinha ou não consegue nenhum sócio, precisa pagar R$ 220 para entrar no próximo jogo no Beira-Rio

